Lucca bocciato? Siani: "Diventato il capro espiatorio di tutti i mali del Napoli"

Il giornalista Fernando Siani si sofferma su Lorenzo Lucca, diventato a detta sua il capro espiatorio delle difficoltà del Napoli

Il giornalista Fernando Siani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di L'Ascia Raddoppia, ha analizzato i temi attuali in casa Napoli: “La cosa che mi colpisce è questa frequenza di voci che escono tutti i giorni, secondo me sono un segnale antipatico di qualcosa che evidentemente non funziona. Se il gruppo di senatori è logoro? A me ha sconvolto che Allegri fa entrare Anguissa contro la Fiorentina e lui dopo 1 minuto si fa male. Cioè, era il 91’, non era in grado neanche di giocare un minuto. Lucca? Ormai è diventato il capro espiatorio di tutti i mali del Napoli. Cambio modulo? Sai, in un momento in cui ti mancano le certezze, Allegri in quella cosa lì ci si ritrova”.

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