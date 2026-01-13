Del Genio: "Conte? Ora non ha stessi 'privilegi' di Juve e Inter e incamera rabbia"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando dell'espulsione di Conte a San Siro rispondendo a un tifoso: "Se vogliamo porre la reazione in relazione al rigore, che è assurdo ma che lo danno perché la regola è quella, allora è spropositata. Ma rispetto alla situazione generale, che lui sta comprendendo, chi meglio di lui può notare la differenza che la sua squadra può avere rispetto a quando alla Juve e all'Inter aveva un certo tipo di trattamento e ora allenando il Napoli non ha più quel tipo di privilegio?

Lui sta incamerando tanta di quella rabbia per questo e le sue reazioni e quello che dice io da un certo punto di vista le apprezzo perché le sento molto vicine alle nostre posizioni che abbiamo provato a denunciare per anni e siamo stati etichettati come vittimisti, ma forse avevamo anche ragione se ora lui che stava dall'altra parte ora le soffre? Lui ha capito che non è la stessa cosa".