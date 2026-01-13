Del Genio: "Negli highlights nazionali mancavano occasioni Hojlund e Di Lorenzo"
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Ci sono cose che non riesco a capire. Ho visto una trasmissione nazionale con la sintesi della partita. C'era un tiro in curva di Calhanoglu e non le occasioni di Hojlund e Di Lorenzo del secondo tempo", le sue parole rispondendo a un tifoso in diretta.
"McTominay e De Laurentiis hanno fatto bene a parlare degli infortunati. Se non lo ricordiamo noi, non lo ricorda nessuno. L'Inter ha fatto cinque sostituzioni domenica e il Napoli una sola. Per fortuna importante perché Lang ha dato l'assist. Ma visto che differenza tra noi e loro per le assenze? Cinque sostituzioni sono meglio di una sola. I cambi in una partita spesso possono essere decisivi".
