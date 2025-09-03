Del Genio: "Fab Four? A volte non danno ampiezza, ma in alcune gare aiutano"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando l'ultima partita vinta col Cagliari: "Quattro centrocampisti insieme danno poca ampiezza? E’ vero per alcune gare. Tipo col Cagliari che faceva densità centrale è chiaro che non hai ampiezza e se ci buttiamo dentro anche noi ci andiamo un po’ ad ingolfare. Lì servirebbe un esterno che sia Neres o Lang. In altre partite però lo schieramento a 4 centrocampisti è utile perché ti aiuta a prendere in mano la partita. Due punte? No, perderesti McTominay che si inserisce e finisce lì”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.