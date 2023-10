Del Genio su Garcia: "Confusione totale, che cambi sono? ADL rifletta ora, ha poco tempo!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Io 4-5 partite ho detto ai calciatori di fare qualcosa, di andare incontro all'allenatore perché non vedevo soluzioni all'orizzonte. I calciatori secondo me l'hanno fatto, quindi non chiederò loro più nulla. Dei cambi non parliamo proprio, io la metterei scritta negli spogliatoi questa regoletta: "Se stai pareggiando o stai perdendo Osimhen non deve uscire mai".

Ma i calciatori vengono destabilizzati perché l'allenatore non gli dà soluzioni per uscire dal basso, non gli dà soluzioni per impensierire gli avversari. E non venite a dirmi che sono i calciatori che vanno in campo perché loro in campo ci vanno dopo settimane e settimane di allenamenti. Io vedo confusione totale. De Laurentiis deve riflettere e deve decidere in poche ore".