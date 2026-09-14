Come difendere? Rrahmani chiaro: "Se siamo tutti lì sui cross è dura, se pressiamo invece..."

vedi letture

Al di là della vittoria, il Napoli con il Bologna ha ritrovato anche un atteggiamento tattico - soprattutto nel secondo tempo - più congeniale alle qualità dei suoi interpreti. Un calcio fatto di predominio territoriale, riaggressione in avanti anziché indietreggiare se non nel finale. Di questo ha parlato anche uno dei pilastri della difesa, Amir Rrahmani, che nel post a Sky ha sottolineato proprio la difficoltà nel difendere quando si concedono troppi cross e si difende in area rispetto a quando si pressa in alto:

"Dipende dagli avversari e dalla pressione. Se subiamo troppi cross può succedere di tutto, perché ci troviamo tutti molto vicini ed è più difficile difendere, mentre se siamo noi a pressare alto è tutto più facile. Dipende da come entriamo in partita e dall'avversario, ci sono tanti fattori". Sul doppio play invece: "Con la palla ci aiutano molto, vengono indietro tutti e due. Poi possono provare ad andare avanti uno alla volta. La rete di stasera è la prova, con Lobotka che è andato a fare gol. Ci aiutano tutti e due, sono bravissimi con la palla".