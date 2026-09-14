Fiorentina, spinta Vanoli: "Basta passato, ora scriviamo insieme tante cose belle..."

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Ultime Fiorentina, le parole di Paolo Vanoli ai media del club viola

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai canali ufficiali del club viola per spiegare le sue sensazioni dopo il ritorno in panchina e la prima vittoria sul campo del Venezia: "Sono legato a questa città, a questa tifoseria e a questo ambiente. Ho vissuto una gioia importante da giocatore, sappiamo cosa abbiamo fatto lo scorso anno raddrizzando un campionato e facendo qualcosa di straordinario. Nel calcio però bisogna guardare avanti, c'è una nuova pagina bianca da costruire, dimentichiamo il passato, in questo siamo stati fortunati a partire col piede giusto. Ora dobbiamo scriverla con tante cose belle".

Dai suoi occhi si vede il suo amore per la Fiorentina...

"Sì, come fai a non essere innamorato di Firenze? La prima volta che sono stato chiamato da allenatore sono arrivato con gioia, questa volta sono arrivato con entusiasmo ed energia. So cosa è Firenze. Una città che pretende tanto ed è quello che ho dentro io anche se a volte non lo esterno, sono un grande lavoratore con grandi obiettivi. Bisogna seguire una strada, ne abbiamo iniziata una nuova. Ripeto, partiamo da una pagina bianca che vogliamo far diventare ricca".