Mauro su Favasuli: "Ha un solo difetto. Vi dico cosa dicevo l'anno scorso a Catanzaro..."

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Il secondo tempo di Costantino Favasuli è risultato prezioso per il Napoli, non solo per l'assist per il gol-vittoria di Lobotka, e tutta Italia sta già apprezzando la spinta di un prodotto italiano che può far comodo anche alla nazionale. Del laterale ex Catanzaro si è parlato anche negli studi Mediaset per le trasmissione Pressing con gli elogi dell'ex azzurro Massimo Mauro:

"L'anno scorso da Catanzaro mi parlavano di Liberali come un fenomeno, ed è vero perché tecnicamente poi lo prende il Como, ma io dicevo Favasuli ha le caratteristiche che nel calcio di oggi ti possono portare ad essere titolare in una grande squadra. Tecnicamente è bravo, poi è rapido, il difetto è che è un po' piccolo e Allegri furbescamente lo mette davanti, lo mette centrocampista o davanti. Diventerà bravo".