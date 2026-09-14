Favasuli protagonista, Maggio: "Determinante per la vittoria! Che bella impressione..."

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Un grande ex come Christian Maggio incorona Costantino Favasuli, protagonista contro il Bologna

Il Napoli batte il Bologna ed in vetrina c'è Costantino Favasuli, autore dell'assist per il gol vittoria di Lobotka. Ne ha parlato anche l'ex azzurro Christian Maggio, che proprio su quella fascia ha scritto pagine storiche a Napoli, intervenendo a Kiss Kiss Napoli:

"Ero allo stadio, mi ha fatto una buonissima impressione. Ovviamente deve ritagliarsi il suo spazio, farsi conoscere, ma l'abbiamo già visto con delle accelerazioni di qualità ed è stato determinante per il risultato finale della gara. Motore inferiore alle altre big? Siamo all'inizio, poi dal Napoli ci si attende sempre tanto. Le altre forse stanno meglio fisicamente, l'Inter ha una rosa più ampia, il Napoli mi ha fatto una buona impressione ma non sta ancora benissimo a livello fisico".