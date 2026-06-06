Ds Besiktas presenta Italiano in conferenza: “Saremo primi per PPDA!”, è l’indice di recupero su pressing alto

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Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia e dalla panchina del Beşiktaş dopo le voci che lo avevano avvicinato al Napoli.

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma definitiva: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia e diventa il nuovo allenatore del Beşiktaş. Il tecnico, reduce dal suo percorso in Serie A e trattato anche dal Napoli prima della scelta del presidente Aurelio De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri, ha accettato la nuova sfida internazionale sulla panchina del club turco, aprendo così un capitolo inedito della sua carriera.

Le parole del ds e il progetto tecnico del Besiktas di Italiano

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo del club bianconero Önder Özen ha delineato con chiarezza le ambizioni della società e la mentalità richiesta alla squadra: “Il Beşiktaş non riesce a ottenere risultati. È impossibile ottenere risultati senza tuffarsi nel dolore. È impossibile avere successo senza provare dolore. Sopporteremo tutti insieme questo dolore. La prossima stagione, il Beşiktaş sarà al primo posto nelle statistiche PPDA. Lo garantisco. Ne uscirà un Beşiktaş che non lascerà respirare i suoi avversari, sia in casa che in trasferta. Italiano ha raggiunto questo obiettivo con squadre a basso budget in Italia. Italiano è un allenatore che riteniamo molto adatto al Beşiktaş in termini di identità calcistica. Un lavoratore estremamente ossessivo che non pensa quasi a nulla al di fuori del lavoro”. Nel calcio, il PPDA (Passes Per Defensive Action) è una metrica avanzata che misura il numero di passaggi concessi agli avversari prima di un’azione difensiva e, di conseguenza, l’intensità e l’aggressività del pressing esercitato da una squadra. Italiano già con la Fiorentina, poi anche col Bologna, è risultato tra le primissime, insieme al Como ed alle big del campionato.