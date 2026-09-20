Sabatini: “Napoli sulla buona strada. Rafa Marin grande sorpresa, De Bruyne non ha brillato”

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Sandro Sabatini promuove il Napoli di Allegri a Firenze, ma critica De Bruyne e Anguissa.

Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il proprio canale YouTube, ha analizzato il pareggio tra Fiorentina e Napoli, soffermandosi sulla prestazione degli azzurri e sul lavoro di Massimiliano Allegri: “Complimenti anche ad Allegri, perché questo Napoli ha giocato una partita importante. È evidente come l'abbia giocata anche con ottime soluzioni tattiche, con trame molto piacevoli. Poi è naturale che il risultato dipenda anche da alcuni dettagli particolari, a volte coincidenze, però è un Napoli sulla buona strada. Vedrete che sia Fiorentina che Napoli, che erano state disintegrate, sotterrate dalle critiche dopo le prime tre giornate, alla ripresa del campionato, se non ci saranno rivoluzioni o comportamenti al momento inimmaginabili, si toglieranno delle belle soddisfazioni”.

“De Bruyne non ha brillato. Rafa Marin una grande sorpresa”

Sabatini ha poi analizzato alcuni singoli, partendo da De Bruyne: “Un'altra delusione è, limitatamente per questa partita, De Bruyne, perché ha una tale classe che evidentemente ha sofferto il fatto di giocare tante partite e di non avere un'autonomia forse di 90 minuti, ma non ha brillato. Contro il Bologna, in Napoli-Bologna, si era preso sulle spalle la squadra. Stavolta De Bruyne non ha brillato”. Giudizio molto positivo, invece, per Rafa Marin: “Questo è un difensore che, se dovesse giocare come ha giocato le prime cinque partite di campionato più quella di Champions League, va considerato di buonissimo livello, anche titolare nel Napoli”. Critico infine su Anguissa: “Io dico: va bene tutto, però un giocatore come Anguissa, con tutte le sue qualità, le sue caratteristiche, la sua forza fisica, la sua pericolosità, vederlo entrare cinque minuti e, non dico passeggiare, ma quasi, mi è sembrato qualcosa di inspiegabile”.