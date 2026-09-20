Fiorentina-Napoli, Sosa: “Ho visto solo un indietreggiare anziché una prestazione”

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Roberto Sosa critica le scelte di Allegri dopo Fiorentina-Napoli e si interroga sul mancato ingresso di Vergara.

L’ex attaccante del Napoli Roberto “El Pampa” Sosa, intervenuto a Tele A ha analizzato il pareggio degli azzurri contro la Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle scelte di Massimiliano Allegri nel corso della ripresa: “Anch'io mi faccio la domanda: perché Vergara non è entrato? È entrato questo Anguissa che per tutta la settimana non si è allenato. I cambi di Allegri fanno la differenza? A me non è sembrato.

Il Napoli non ha vinto. Ho indovinato che la prestazione non c'è stata, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo il Napoli mi è piaciuto, però poi questo indietreggiare, indietreggiare, con giocatori che oggi non sono stati all'altezza, perché De Bruyne ha giocato male, lo stesso Lang, lo stesso Hojlund. Quindi mi dispiace, perché bisognava dare continuità alla prestazione ottima, buona, regolare contro il Bologna e ai risultati”.