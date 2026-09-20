Atalanta, Giuntoli: “Sarri? Siamo in un percorso, gli diamo il tempo che serve"

vedi letture

Giuntoli parla prima di Juventus-Atalanta: da Douglas Luiz e Nico Gonzalez alla fiducia in Sarri.

Prima di Juventus-Atalanta, il direttore sportivo del club bergamasco Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Inevitabile un passaggio sul suo passato bianconero e su Douglas Luiz e Nico Gonzalez: “Douglas e Nico Gonzalez fanno bene alla Juve e se ho avuto poco tempo? Dobbiamo dare tempo a questi ragazzi che sono giovani o vengono da altri campionati, ci vuole pazienza. Mi fa piacere che stiano facendo bene, ma il mio pensiero va all'Atalanta con ringraziamento ai Percassi”.

Giuntoli su Sarri: “Pensiamo possa essere molto importante per noi”

Il dirigente ha poi ribadito la fiducia dell’Atalanta in Maurizio Sarri: “C'è grande stima, rispetto e amicizia di lunga data. Però è chiaro che di tempo ce n'è sempre meno, a volte si vuole tutto e subito. Ma siamo in un percorso, siamo convinti di fare le cose nel modo giusto, pensiamo che Maurizio possa essere molto importante per noi e gli diamo il tempo che serve”. Sulla crescita della squadra ha aggiunto: “La crescita avviene sempre a scale, non è mai diretta e dritta. Domenica scorsa pensiamo di aver fatto una buona gara anche se purtroppo non abbiamo vinto, siamo convinti di essere sulla strada giusta, oggi è importante e siamo curiosi di vedere come reagirà la squadra”.