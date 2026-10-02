Ex team manager Ajax lancia Beukema: “Mi chiedo perché non sia in Nazionale”

David Endt promuove Beukema e lo candida alla Nazionale olandese: “Ha caratteristiche, qualità ed esperienza”.

Sam Beukema ha le qualità per entrare stabilmente nel giro della Nazionale olandese. Ne è convinto David Endt, ex dirigente dell’Ajax, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato sul difensore del Napoli e sul suo percorso nel calcio italiano. Endt si è chiesto apertamente perché il centrale non sia stato preso in considerazione nelle ultime convocazioni dell’Olanda: “Lui ha le caratteristiche, le qualità, l’esperienza”.

Beukema-Nazionale, Endt: “A 27 anni è nell’età perfetta”

Per Endt potrebbe essere soltanto una questione di tempo. A 27 anni, Beukema si trova in una fase della carriera particolarmente importante e l’esperienza accumulata in Serie A può rappresentare un elemento a suo favore. Il difensore dovrà continuare a dimostrare con continuità le proprie qualità tecniche e mentali, ma secondo l’ex dirigente dell’Ajax possiede i requisiti necessari per conquistare spazio con gli Oranje. Endt si è soffermato anche sulla duttilità tattica del centrale del Napoli. Pur riconoscendo inizialmente una possibile preferenza per una retroguardia a quattro, ha sottolineato come le caratteristiche del calciatore gli consentano di adattarsi anche a una difesa a tre: “Un giocatore con le sue qualità può giocare anche in una linea di 4 o di 3”. Una duttilità che può diventare importante anche per Massimiliano Allegri, chiamato a individuare il sistema migliore per valorizzare Beukema e gli altri difensori a disposizione del Napoli.