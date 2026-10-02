Hojlund e De Bruyne brillano in nazionale, Scotto: “Allegri cambi, serve gioco offensivo!"

Giovanni Scotto analizza Hojlund e De Bruyne: rendimento diverso in Nazionale e più soluzioni offensive necessarie per il Napoli.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, attraverso il proprio canale YouTube, ha analizzato la prestazione di Rasmus Hojlund con la Danimarca, soffermandosi sulle differenze rispetto a quanto mostrato finora con il Napoli: “Ottima la prestazione di Rasmus Hojlund, che ha segnato e ha anche, diciamo, scimmiottato il grande campione, appunto CR7, ripetendo la sua esultanza. Vabbè, è stato un gesto, insomma, non irriverente secondo me, però un pochino monello anche Rasmus Hojlund. Ma la cosa che ci interessa è la prestazione. Ha fatto un gol molto bello, uno scavetto in contropiede, un gol che, devo dire, dimostra che questo ragazzo ha le qualità”.

Scotto ha sottolineato soprattutto il maggiore coinvolgimento dell'attaccante nel gioco della sua Nazionale: “Si è visto un calciatore diverso, un calciatore più coinvolto nel gioco, un attaccante sempre pericoloso, un attaccante bravo sia a fare, come si suol dire, a sportellate, ma anche bravo tecnicamente a dialogare con i compagni. Un Hojlund che nel Napoli non si vede”.

Scotto su Hojlund e De Bruyne: “Allegri deve creare più soluzioni offensive”

Per il giornalista, le prestazioni in Nazionale di Hojlund e Kevin De Bruyne rappresentano un'indicazione precisa sul lavoro ancora da fare nel Napoli: “Allegri deve lavorare sul gioco, deve creare più soluzioni offensive, deve fare in modo che Hojlund venga supportato e non sia Hojlund a supportare. Lo stesso vale per De Bruyne, che deve essere supportato, ma deve lui supportare gli attaccanti e gli esterni. Non deve andare a dare una mano ai difensori e deve fare poi i recuperi palla che gli costano tanta fatica”.

Scotto ha chiarito il proprio pensiero sull'allenatore azzurro: “Io non voglio criticare Allegri, ovviamente per partito preso, ci mancherebbe altro, però quello che il campo ci sta facendo vedere con le nazionali è chiaro: Hojlund e De Bruyne sono calciatori diversi rispetto a quelli che abbiamo visto con il Napoli”. Infine, il giornalista si è soffermato sulle potenzialità del centravanti danese: “Hojlund è uno che ha tutto per migliorare. L'Hojlund che abbiamo visto nelle prime uscite del Napoli di Allegri è sembrato un calciatore che ha fatto solo intravedere le sue qualità e le sue potenzialità”. Per Scotto, la crescita della squadra passa proprio dai suoi uomini di maggiore qualità: “La crescita del Napoli passa inevitabilmente per i piedi di Hojlund e di De Bruyne, secondo me, che sono i due segnali che ci arrivano forti dalle nazionali”.