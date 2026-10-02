Lucca, Caputo: “A Napoli ci si aspetta tanto, ha una pressione diversa addosso"

Lucca alle prese con le aspettative in azzurro: Caputo analizza la pressione legata all’investimento e alle esigenze della piazza.

Lorenzo Lucca deve fare i conti anche con la pressione che accompagna la sua esperienza in azzurro. A soffermarsi sul momento del centravanti è stato Francesco Caputo, ex attaccante che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato le aspettative legate all'investimento effettuato dal club e alle responsabilità di giocare in una piazza particolarmente esigente.

Lucca, pressione e aspettative: “A Napoli ci si aspetta tanto”

Secondo Caputo, il valore dell'operazione inevitabilmente incide sulle aspettative nei confronti dell'attaccante: “Sicuramente lui ha una pressione diversa addosso perché comunque è stato pagato con una cifra importante”. Una situazione amplificata anche dall'attenzione che ha accompagnato Lucca: “Si è parlato tanto di lui, ci si aspetta tanto per un attaccante pagato quelle cifre e un attaccante di cui si parla così bene”.

A tutto questo si aggiunge il peso della piazza. “Giochi a Napoli, Napoli è una piazza esigente, una piazza importante”, ha ricordato Caputo. Una pressione con la quale, secondo l'ex attaccante, un calciatore deve imparare a convivere e che può trasformarsi anche in una spinta positiva. “Sono le pressioni che un giocatore deve avere e deve conviverci anche. Sono le pressioni anche quelle giuste perché magari tante volte queste pressioni ti possono anche stimolare a tirare fuori qualcosa in più”, ha concluso Caputo.