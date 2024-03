Ex ct Camerun: "Anguissa mi ha detto che Garcia non ha avuto empatia. Metodi diversi da Spalletti"

Toni Conceiçao, ex commissario tecnico del Camerun, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Quanto la Coppa d'Africa incide su una stagione?

"Sicuramente toglie energie fisiche ma soprattutto mentali ai calciatori che la giocano. Però i calciatori africani, Anguissa soprattutto, sono molto professionali. I club riescono a far recuperare velocemente la migliore forma fisica attraverso le nuove metodologie. Più difficile recuperare sotto l'aspetto mentale, perché è una competizione a cui i calciatori tengono molto".

Anguissa ha deluso questa stagione. Secondo lei perché?

"Ho avuto modo di parlare con lui quando il Napoli ha giocato col Braga. Mi ha raccontato che Garcia non era entrato in sintonia con i calciatori del Napoli, per le metodologie di lavoro diverse rispetto a quelle di Spalletti. La stagione sotto tono di Anguissa non è riconducibile al singolo giocatore, ma comprende tutta la squadra e l'allenatore. Il problema principale del Napoli secondo me è stato proprio Rudi Garcia, che non è entrato in sintonia con i nuovi calciatori, ha avuto poca empatia".