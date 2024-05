Tuttosport: "Gudmundsson assist alla Juve"

"L'islandese: 'In Italia rimango volentieri'".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con l'intervista a Gudmundsson: "Gudmundsson assist alla Juve. L'islandese: 'In Italia rimango volentieri'". A centro pagina spazio alla prima semifinale di Champions League: "Psg, solo pali e traverse. Poi vincono i tedeschi". Di spalla la chiusura delle indagini per le plusvalenze: "Plusvalenze, adesso rischia la 'vecchia' Roma".