Cds - Non solo Osimhen: Psg all'assalto di Kvaratskhelia per il dopo Mbappé

Non solo Osimhen, il Paris Saint-Germain ha inserito Khvicha Kvaratskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Piace molto, costa anche di più: il Napoli, è bene chiarirlo subito, è impegnato al tavolo delle trattative per il rinnovo del suo contratto e nei pressi della partita contro la Roma al Maradona ha anche incontrato l’agente e il padre del giocatore - mister Jugeli e mister Khvicha senior, detto Badri -, ma è chiaro che il fascino e l’interesse non possono essere condizionati: se uno piace, piace.

Però la stima può essere limitata, respinta, orientata: perché il Napoli lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.