Bruscolotti: "Più rispetto per i tifosi! Sembra stiano facendo di tutto per non andare in Europa"

L'ex capitano storico del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

L'ex capitano storico del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Dopo l’errore di ieri di Ostigard dovrei usare parole molto pesanti, ma evito per rispetto. Sto dicendo dall’inizio del campionato che questa difesa non aveva futuro. A tre giornate dal termine continuano a permanere questi errori. Francamente vedere certe cose non è possibile. Il calcio è applicazione e concentrazione. Sembra stiano facendo di tutto per non andare in Europa con punti persi malamente nei finali di partita. Potevamo ancora competere per la Champions.

Errori concettuali che Calzona potrebbe addestrare ad evitare? Queste distrazioni sono continue, noi ci esercitavamo e su queste cose difensive ci si lavorava almeno un giorno a settimana. L’attenzione era frutto di un lavoro, oggi non so come ci si regoli. La scuola è scuola, è la scuola che ti porta avanti. Se vai bene a scuola ti si aprono le porte nella vita. Solo loro possono evitare alcuni errori marchiani. In questo finale di stagione credo che la società si stia già adoperando per il futuro, senza rimanere a guardare. I tempi sono stretti, bisogna essere subito pronti per la ripartenza e sono sicuro che stanno lavorando. La squadra però deve lavarsi un po’ la faccia ed avere più rispetto verso tutti. Insomma la squadra salvasse un po’ la faccia ed avesse più rispetto per i tifosi: tutto fanno, fuorché portare rispetto! Inutile fare quelle facce dispiaciute a fine gara: l’orgoglio lo si vede in campo, con le giocate. La gente vuole i fatti, e di fatti se ne vedono pochissimi”.