Gazzetta: "Sesko-Milan. Inter, Lautaro firma"

È con le italiane impegnate tra oggi e domani in Europa che apre questa mattina La Gazzetta dello Sport. Quest’oggi la Fiorentina difende a Brugge il 3-2 dell’andata in Conference. Domani tocca a Roma e Atalanta in Europa League: se la vinciamo potremmo avere sei squadre in Champions.

Mercato - Si parla anche di mercato, in particolare di Milan e Inter. Per i rossoneri c’è il 2003 del Lipsia Benjamin Sesko, approvato anche Ibra. Per quanto riguarda l’Inter, invece, si va verso la fumata bianca per il rinnovo di Lautaro Martinez: per lui contratto fino al 2029 a 9 milioni di euro l’anno. La firma potrebbe arrivare prima del ritiro.

Champions - Spazio infine anche per la prima semifinale giocata ieri al Parco dei Principi e persa dal PSG per 0-1 contro il Borussia Dortmund. Sei pali tra andata e ritorno fermano i parigini: a Wembley ci vanno i gialloneri. Per Mbappe un addio senza gloria.