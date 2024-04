Ex pres. Coni parla dopo l'incidente: "Ho perso il controllo, non riuscivo a frenare"

Arrivano le prime dichiarazioni di Gianni Petrucci, vittima di un grave incidente stradale alle porte di Roma

Arrivano le prime dichiarazioni di Gianni Petrucci, vittima di un grave incidente stradale alle porte di Roma. L'ex presidente del Coni, finito con la sua auto dentro una scarpata, ha riportato la frattura di due costole, mentre i medici tengono in osservazione anche le situazione di una vertebra.

Fortunatamente però il presidente della Federbasket, e attuale dirigente della Salernitana, non è in pericolo di vita. Petrucci è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, mentre la moglie, che è rimasta quasi illesa, si trova ricoverata all'ospedale di Tor Vergata. Per lei solo lievi contusioni.

Di seguito alcune dichiarazioni riportate da Il Messaggero: "Eravamo appena usciti di casa e stavamo sulla discesa ripidissima. A un certo punto in corrispondenza della curva ho perso il controllo della Maserati, non riuscivo a frenare. L’importante è che ce la siamo cavata".

Parole poi sulle sue condizioni: "Io sto meglio, ma quanta paura. Il pensiero va a mia moglie, soccorsa e ricoverata in un altro ospedale. Mi è andata bene, il Signore ci ha salvato".