Fabbroni: "Contro il Milan serve il suo recupero, può diventare un'arma. Su Alisson..."

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"Contro il Milan non potrai lasciare troppo spazio a sinistra come si è visto a Cagliari"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Chi giocherà in attacco contro l'Irlanda del Nord? Retegui è un calciatore molto veloce. Bisognerebbe capire la forma del calciatore. Disputa un campionato relativamente competitivo. Moise Kean mi sembra cattivo abbastanza e in queste partite serve la cattiveria. Retegui-Kean è una coppia interessante. Pio sta reggendo l'attacco dell'Inter. L'Irlanda del Nord non è una squadra da fulmini di guerra, un giocatore possente e veloce come Kean può essere un'arma. Pio, che è un'ariete, può essere utilizzato nell'ultima mezz'ora.

Dagli azzurri del Napoli cosa mi aspetto? Se Politano ci sarà, è un calciatore che ha imparato a fare l'equilibratore. In questo momento è visto bene. Da Buongiorno ci aspettiamo tanto. Ha giocato buone prestazioni ultimamente, può ancora fare un finale di stagione importante.

Cosa si può fare in questa sosta per aggiungere risorse in vista di Napoli-Milan? È diventata la partita. Credo sia lo scontro determinante. Il Napoli saprà il risultato di Inter-Roma. Serve il recupero di Anguissa, può diventare un'arma. Credo che Conte prediliga di più la coppia McTominay-Lobotka e da questo schieramento non penso che si uscirà. Alisson penso che giocherà. Contro il Milan non potrai lasciare troppo spazio a sinistra come si è visto a Cagliari"