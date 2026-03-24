Malfitano: “Napoli, guai a sottovalutare il Milan! Il +7 dell’Inter non è incolmabile”

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Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Radio Marte ha analizzato i prossimi impegni del Napoli

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare i prossimi impegni del Napoli, che oggi si ritrova agli ordini di Stellini a Castel Volturno senza i Nazionali: “Il Milan è una squadra molto forte ma le manca un attaccante di ruolo. McTominay nel Napoli ha avuto un impatto straordinario anche a livello realizzativo, Rabiot ha cambiato il gioco del Milan in modo sostanziale, ma segna molto di meno. Non ho sensazioni pessimistiche sullo scudetto per il Napoli, ma sarà tutto più chiaro tra due settimane, dopo lo scontro col Milan e il match tra Inter e Roma. Non dobbiamo commettere l’errore di non considerare il Milan, che ha un calendario forse più agevole di Napoli ed Inter”.

Prospettive, classifica e difesa azzurra

“La classifica si è accorciata, il +7 dell’Inter non è un divario incolmabile, considerando come stanno i nerazzurri. Motivi per cui il Napoli può vincere lo scudetto e motivi per cui non può vincerlo? Può vincere lo scudetto perché è in ripresa pur continuando a non convincere sul piano del gioco, come d’altronde l’anno scorso, quando ha vinto il campionato. L’Inter, invece, continua ad avere problemi. Ad inizio stagione parlavamo di un duello a due per lo scudetto tra Napoli ed Inter: se gli azzurri chiudessero al secondo posto, sarebbe un ottimo risultato. Beukema? Il suo rendimento in questa stagione non mi convince, ma è sempre sotto pressione, lui più di altri, e non è facile scendere in campo così. Per il Milan non credo che Conte modificherà l’assetto difensivo: vedremo la stessa difesa vista nelle ultime uscite”.