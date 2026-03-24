De Bruyne alla Sanità, Ciro Oliva svela: “Vi dico cosa ha mangiato”

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Ciro Oliva, pizzaiolo e proprietario di Concettina ai Tre Santi, ha raccontato a Radio Marte la visita di Kevin De Bruyne e della sua famiglia nel suo locale domenica scorsa. La famiglia del trequartista del Napoli ha scelto una delle pizzerie più iconiche di Napoli, situata nel cuore del Rione Sanità, per un pranzo all’insegna della semplicità e della tradizione partenopea. Michele Lacroix, moglie di De Bruyne, insieme ai piccoli Mason, Milian, Rome e Suri, ha documentato l’esperienza anche sui propri canali social, mostrando l’immersione nella cultura gastronomica napoletana. L’iniziativa ha trasformato la visita in un momento speciale per i bambini, che hanno potuto mettersi “mani in pasta”, improvvisandosi pizzaioli per un giorno tra risate e curiosità, lontano dai riflettori e dai clamori dello sport internazionale.

Esperienza culinaria e menu del belga

Sull’esperienza gastronomica di De Bruyne, Oliva ha spiegato: “Siamo sempre molto discreti. Il suo nutrizionista Sacha, che è un mio cliente, fa molta attenzione e gli ha raccomandato di venire a mangiare la pizza da me, dandogli una giornata off per mangiare una pizza! Sì, l'ha mangiata. Margherita? Gli ho fatto un po' di tasting, di assaggi vari”. Un momento semplice ma significativo, che racconta come Napoli riesca a conquistare chiunque, anche le famiglie dei grandi campioni.