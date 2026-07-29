Chiariello: "Ho letto una notizia di mercato del Napoli, non capisco più nulla…"

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Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale su Radio Crc ha parlato delle ultime notizie relative a calciomercato della Serie A: "Ora c'è un problema, il ritorno di Lukaku. Il suon agente di solito non alza la voce ma ha già detto che Lukaku non accetta il ruolo di alternativa di Hojlund. Quindi Lukaku arriva da separato in casa a meno che non accetti un ruolo che però sembra stargli stretto. Vediamo anche come torna De Bruyne dopo le sue parole.

Di Lorenzo ha già recapitato un messaggio al suo compagno in conferenza dicendo basta prime donne in gruppo. Anche Manna si era espresso in modo chiaro su Kdb. Ho letto di un rinnovo di Mazzocchi, stiamo facendo collezione di terzini, per me non rimane, altrimenti non capisco più nulla. Con tutto il rispetto per un ragazzo strepitoso, tecnicamente non mi sembra l'uomo giusto da affiancare a Di Lorenzo".