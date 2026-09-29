Del Genio: "Fanno trasmissioni sul calcio e vedono solo le partite del Napoli"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha analizzato il momento del Napoli: "Ho giocato a basket ma mi dichiaro un appassionato, non lo frequento, non partecipo a trasmissioni sul basket, non conoscono tutti i giocatori del Napoli Basket. Perché invece di calcio volete parlare tutti anche se non lo seguite? Parlatene meno se non è la vostra materia. Ma tanto già so che partiranno altre 30 trasmissioni che vedono solo la partita e si vogliono confrontare con chi fa questo di mestiere. Hojlund? Tocca pochissimi palloni in area, guardate il confronto con i dati degli altri attaccanti delle altre squadre italiane...".