Del Genio: "Fanno trasmissioni sul calcio e vedono solo le partite del Napoli"
Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha analizzato il momento del Napoli: "Ho giocato a basket ma mi dichiaro un appassionato, non lo frequento, non partecipo a trasmissioni sul basket, non conoscono tutti i giocatori del Napoli Basket. Perché invece di calcio volete parlare tutti anche se non lo seguite? Parlatene meno se non è la vostra materia. Ma tanto già so che partiranno altre 30 trasmissioni che vedono solo la partita e si vogliono confrontare con chi fa questo di mestiere. Hojlund? Tocca pochissimi palloni in area, guardate il confronto con i dati degli altri attaccanti delle altre squadre italiane...".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Turchia-Italia, Adani: "Giornata perfetta per tanti motivi! Mancini può andare a casa fiducioso...."
Copertina Monte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
Pierpaolo MatroneRafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com