Allegri, l'ex compagno Facci: “Non è cambiato, ma Inter e Roma hanno organici superiori"

Mauro Facci analizza il Napoli di Allegri: Inter e Roma avanti nelle gerarchie, ma c'è tempo per recuperare.

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto l'ex calciatore Mauro Facci, che ha analizzato il momento del Napoli di Massimiliano Allegri e le gerarchie del campionato: “Allegri non è cambiato, magari sono cambiate le sue squadre, un po' le gerarchie rispetto alle formazioni che allenava prima, magari la forza della squadra. Alla Juventus aveva la squadra da battere, adesso invece è un po' indietro con le gerarchie perché gli organici di Inter e Roma, ad esempio, mi sembrano superiori al Napoli”.

Secondo Facci, la lunga sosta non avrebbe aiutato gli azzurri, anche alla luce delle difficoltà legate alle numerose assenze: “La sosta credo abbia fatto più danni che altro, gli ultimi fatti lo dimostrano. Certamente non è stato un inizio ottimale, non ha mai avuto l’organico al completo, ma il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare terreno”.

L'ex calciatore ha parlato anche della Juventus e della lotta ai vertici: “La Juve prima o poi inizierà ad ingranare, ha un organico di assoluto livello, ma al momento Inter e Roma sono un passo avanti, anche se credo che la Juve farà di tutto per recuperare terreno sul campo e in sede di mercato”.

Infine, un passaggio sulla nuova Italia di Roberto Mancini: “Mancini sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale ed era la cosa più difficile da fare. Qualche risultato si può ottenere, ma credo stia facendo un grande lavoro dal punto di vista mentale. Affrontare gare così importanti dopo i disastri del passato, non era affatto facile. L’Italia aveva bisogno di Mancini che voleva tornare ad allenare la Nazionale per cui ritengo sia stata fatta la scelta giusta”.