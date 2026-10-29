Caiazza: "Avevo fatto una provocazione, ma Allegri non la pensava come me"

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza ha parlato a Canale 8 dopo la gara vinta dal Napoli contro il Monza: "Rrahmani? Voto 6. Abbiamo capito che il colpo allo sterno lo aveva penalizzato. Io lunedì scorso avevo fatto una provocazione ma Allegri non la pensava come me. Io avrei fatto giocare Beukema. Per quello che aveva combinato contro la Roma, tenendolo fuori lo bruci ancora di più. Visto il momento di tutti i giocatori, serve anche lui. Tutti sbagliano. Anche Rrahmani col Venezia o Politano col Villarreal. I giocatori vanno recuperati mentalmente".