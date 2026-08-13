Fedele: "Il Napoli paga due mercati sciagurati! Serve far strada in Champions!"

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L'ex dirigente Enrico Fedele è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com per parlare di Napoli: "Una buona vittoria con il Salonicco ma i problemi restano. Il Napoli ha 46-47 giocatori. E' il frutto di due sciagurate campagne acquisti. La gente vuole lo Scudetto ma poi ci si trova con questi problemi. Ora ci sono giocatori incommerciabili, verrebbe da dire. Acquisti super-pagati e non solo. Il Napoli ha già impegnati 60 mln, deve rientrare di questi soldi. E manca ancora qualcosa in rosa. Hanno preso il giovane Favasuli, ma non c'è un terzino marcatore veloce. E non vedo un sostituto di Anguissa. Hojlund non è un bomber vero, chi c'è di altro poi? Servono di due attaccanti che insieme facciano minimo 30 gol. Hojlund non basta. Il Napoli ha una pletora di esterni, mancano però difensori centrali per via degli infortuni. Almeno due".

Si parla di Gatti e Badiashile:

"Quello del Chelsea ha fatto parecchie assenze per infortunio. Ora serve puntare al campionato, anche se serve anche andare in Champions".

A centrocampo cosa si aspetta?

"Il sostituto di Anguissa. E' determinante questo giocatore, ma se ha un'influenza che succede? Servirebbe uno come Rabiot. L'obiettivo è la coppa, andare avanti il più possibile e poi classificarsi tra le prime quattro. Questo sarebbe il top per sanare il bilancio".

Inter distante?

"E' la favorita. L'Inter domina la partita, soprattutto a sinistra. Ha una sincronia di scambi che non ha nessuna squadra. Poi ha trovato Diouf, sta per prendere Spence, vedremo come se la caverà in difesa. Credo molto in Allegri, è uno dei tecnici più furbi che c'è. Deve cercare di limitare il presidente. ADL ha sofferto di due anni di deserto, è uno che vuole essere protagonista. Ma non si può fare il tecnico".