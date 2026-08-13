Kvaratskhelia, una stagione da Pallone d'Oro: "C'è chi dice che lo merito, ma vediamo..."

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Khvicha Kvaratskhelia è stato il miglior calciatore dell'ultima Champions League e ha trascinato il PSG anche al successo in Supercoppa.

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato intervistato da Sky Sport al termine della finale di Supercoppa Europea contro l'Aston Villa: "Positivo iniziare la stagione con un trofeo, vogliamo provare a vincerli tutti".

Come fai a essere sempre decisivo? "Ho avuto più giorni liberi rispetto ai miei compagni, spero di esserci al prossimo Mondiale. Ho avuto tempo di riposare, sono in ottima forma e ho lavorato duro per essere pronto per l'inizio della stagione".

Punti al Pallone d'Oro? "È sempre un piacere essere associato a un premio del genere, ma in squadra ci sono molti altri giocatori che lo meriterebbero. Sono felice della stagione che ho fatto, c'è chi dice che lo merito. Vedremo cosa succederà".