Chi lotterà per lo Scudetto? Zauli sicuro: "Sono tutte dietro a Inter e Napoli"

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Serie A, l'opinione dell'ex calciatore Lamberto Zauli

“Inter e Napoli si giocano lo Scudetto, le altre big invece sono tutte dietro e alla pari”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex giocatore ed allenatore Lamberto Zauli a proposito del nuovo campionato di Serie A.

La Fiorentina si è mossa concretamente sul mercato.

“Viene da un’annata altalenante ma pessima per le ambizioni della tifoseria. Ha cambiato tanto, è arrivato un dirigente top che ha dimostrato di avere una grande idea di ciò che vorrà fare negli anni. C’è grande curiosità. Non è ancora tra le big, ma questa Fiorentina può dare fastidio”.

Il suo ex Bologna si è affidato a Tedesco.

“Quando c’è un cambio così drastico ci vuole tempo. Tedesco ha sempre allenato all’estero, non è mai facile continuare un percorso e farlo da squadra importante. La società ha acquistato anche buoni attaccanti, penso a Dovbyk e Piccoli. Poi c’è Orsolini che va in doppia cifra”.