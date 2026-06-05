Ferrara: "Napoli una certezza, 16 volte in Champions da 17 anni: c'è programmazione!"

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L'ex calciatore azzurro Ciro Ferrara presenta la nuova stagione del Napoli: la lotta per i primi posti è una certezza da ormai 17 anni

Ciro Ferrara, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento di presentazione del calendario di Serie A 2026/27. Di seguito le sue parole sul Napoli, che si appresta a vivere una stagione di cambiamenti dopo l'addio di Antonio Conte: "Il Napoli continua a essere una certezza, sia in campionato ma anche a livello europeo per la presenza.

Negli ultimi 17 anni è entrato 16 volte nelle competizione europee, tra cui per 9 anni in Champions League: questo vuol dire che c'è stata programmazione e c'è stato lavoro. Anche in una stagione difficile come è stata quella di quest'anno, costellata da tantissimi infortuni, il Napoli è arrivato al secondo posto e ha centrato l'obiettivo. Chiaramente avrebbe voluto forse lottare fino in fondo contro l'Inter, però ha comunque raggiunto un risultato importante".