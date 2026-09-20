Retroscena DAZN, furia Allegri in panchina: “Al Napoli manca il veleno!"

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Retroscena DAZN dalla panchina del Napoli: Allegri furioso per la poca cattiveria offensiva degli azzurri.

La partita Fiorentina-Napoli, terminata 1-1 allo stadio Artemio Franchi, ha lasciato qualche rimpianto alla squadra di Massimiliano Allegri, passata in vantaggio prima di essere raggiunta dalla formazione di Paolo Vanoli. Nel post-partita di DAZN, i giornalisti Alessio De Giuseppe e Davide Bernardi hanno raccontato un retroscena proveniente dalla panchina azzurra. Durante alcune azioni offensive, Allegri si sarebbe infuriato per la scarsa cattiveria dei suoi negli ultimi metri, ripetendo allo staff: “Un po’ di veleno”.

Il retroscena DAZN: “Con il veleno Neres avrebbe segnato”

Bernardi ha spiegato che la reazione dell’allenatore è arrivata dopo alcuni cross che hanno attraversato l’area viola senza trovare la deviazione degli attaccanti: “Vuol dire 'Cattiveria'. L’ha detto oggi quando un paio di cross hanno attraversato l’area della Fiorentina e i suoi non ci sono arrivati. Ha proprio vomitato questa cosa al suo staff 'un po’ di veleno'”. De Giuseppe ha poi aggiunto: “Allegri ha detto "Se avessimo veleno Neres avrebbe segnato in quella porta”. Stessa cosa per un’occasione di Hojlund”.