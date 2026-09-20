Politano non convocato in Nazionale: “Dispiace, giusto puntare sui giovani"

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Politano parla dell’esclusione dall’Italia e indica cosa manca al Napoli dopo il pareggio di Firenze.

Dopo l’1-1 tra Fiorentina e Napoli, Matteo Politano ha parlato nel corso della conferenza stampa anche della mancata convocazione nella nuova Italia di Roberto Mancini. L’esterno azzurro non nasconde il rammarico, ma comprende la scelta del commissario tecnico di avviare un ricambio generazionale: “C'è sempre dispiacere, ma è giusto che Mancini ricrei un ciclo di giovani. Noi abbiamo una certa età...”.

Politano ha poi analizzato il pareggio del Franchi, sottolineando le occasioni costruite dagli azzurri: “Di palle gol ne abbiamo avute, De Gea è stato tra i migliori in campo. Naturalmente c'è da lavorare”. L’esterno ha evidenziato anche le difficoltà legate al caldo e all’orario delle 12.30: “È difficile mantenere i ritmi alti con questo caldo, le squadre si sono allungate e va a influire nello spettacolo”. Infine indica cosa deve aggiungere il Napoli: “Ci manca quella cazzimma in più che va messa assolutamente”.