Floro Flores: "Calzona se la giocherà col Barça. E c'è un giocatore che vorrei vedere dal 1'..."

L’allenatore ed ex azzurro Antonio Floro Flores, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra: “La qualifcazione alla prossima Champions non è ancora sfumata: certo, il percorso si è fatto molto difficile per come è l’andamento della stagione. Io però sono fiducioso, anche se adesso il Napoli deve scalare una montagna, un Everest, ma abbiamo visto finali di campionato sorprendenti, con squadre che si sono salvate con tanti risultati utili.

Il Napoli ha perso 4 punti con Cagliari e Torino, significa che ora dovrè recuperarli in altro modo. Il calendario non aiuta, domenica c’è l’Inter che ti può condannare, ma non è detto: con 16 punti di vantaggio sulla seconda è possibile che i nerazzurri abbiano un momento di rilassamento. Di certo il Napoli sta girando tutto male in questa stagione: subito dopo la vittoria sulla Juve, in cui gli episodi erano stati favorevoli, arriva questo pari col Torino con un gol subito in modo strano.

Però il percorso che il Napoli ha riavviato con Calzona è quello giusto, se avessimo subito scelto un allenatore così io penso che il Napoli oggi sarebbe più in alto in classifica. Il Napoli ha chiari problemi atletici, quando si sbaglia una preparazione estiva non si recupera mai al 100% nella stagione. Inoltre il Napoli aveva perso le certezze dello scorso anno, solo ora qualcosa si sta vedendo. A Barcellona il Napoli se la gioca, spero abbia un atteggiamento spavaldo: è molto difficile ma non è impossibile superare il turno di Champions. Spero e credo che gli azzurri giochino da campioni d’Italia, senza accontentarsi ma con sicurezza. Mi piacerebbe vedere Raspadori domani in campo, secondo me può essere la sua partita”.