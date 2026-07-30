Folorunsho può restare al Napoli? L'agente: "Lo staff è contento, ma è un'incognita"

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Mario Giuffredi fa il punto su Michael Folorunsho, rientrato dal prestito al Cagliari: la decisione definitiva arriverà nel corso di agosto.

Il futuro di Michael Folorunsho è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista, rientrato al Napoli dopo l'esperienza in prestito al Cagliari e attualmente aggregato al gruppo nel ritiro di Dimaro, continua a giocarsi le proprie chance agli ordini di Massimiliano Allegri. A fare il punto sulla situazione è stato il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Futuro Folorunsho, le dichiarazioni dell'agente

Giuffredi ha spiegato che il club non ha ancora preso una decisione definitiva sul destino del centrocampista: "Può restare a Napoli? Si sta allenando bene e lo staff è contento anche di lui. Però è presto per dire cosa succederà, la rosa verrà delineata ad agosto e verranno fatte delle scelte. Ad oggi è un punto interrogativo", ha dichiarato il procuratore. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se Folorunsho farà parte del progetto tecnico del Napoli o se il suo futuro sarà ancora lontano dall'azzurro.