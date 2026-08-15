Galatasaray flop all’esordio, il tecnico Buruk: “Ci servono 3 rinforzi in attacco”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 17:15 Le Interviste di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Il Galatasaray pareggia 2-2 contro il Çorum FK con una doppietta di Victor Osimhen. Okan Buruk chiede tre rinforzi sul mercato e rassicura i tifosi.