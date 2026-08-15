Galatasaray flop all’esordio, il tecnico Buruk: “Ci servono 3 rinforzi in attacco”
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Il Galatasaray pareggia 2-2 contro il Çorum FK con una doppietta di Victor Osimhen. Okan Buruk chiede tre rinforzi sul mercato e rassicura i tifosi.
Parte con un pareggio la Trendyol Super League del Galatasaray. Al Rams Park i campioni in carica non vanno oltre il 2-2 contro il Çorum FK, nonostante la doppietta di Victor Osimhen. Il centravanti ha prima portato avanti i suoi e poi, dopo la rimonta firmata da Kyziridis e Ramirz, ha evitato la sconfitta trovando il pareggio al 90'. "Abbiamo dominato il primo tempo, abbiamo giocato bene ma non siamo riusciti a segnare. La partita è cambiata in due minuti", ha spiegato Okan Buruk.
Buruk: "Il Galatasaray sarà di nuovo campione"Il tecnico ha ammesso che la squadra non è ancora al massimo: "Non siamo pronti al 100%. Nessuna squadra lo è. Avevamo bisogno di superare questo periodo con una vittoria". Buruk ha poi chiesto maggiore compattezza all'ambiente dopo aver percepito un clima negativo sugli spalti: "Dobbiamo dissipare questa atmosfera cupa. Il nostro più grande successo è stato restare uniti e sostenerci a vicenda. Non preoccupatevi: il Galatasaray sarà di nuovo campione".
"Abbiamo urgente bisogno di tre acquisti"Il messaggio più significativo riguarda però il mercato. Buruk ha indicato chiaramente le necessità del Galatasaray: "Siamo a corto di giocatori in attacco. Abbiamo urgente bisogno di aggiungere un trequartista, un attaccante e un'ala alla nostra rosa". Il tecnico spera in novità immediate: "Una volta conclusi questi acquisti saremo più ottimisti. Speriamo che ciò avvenga entro la settimana. Potremmo anche valutare altri ruoli".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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