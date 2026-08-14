Marchegiani: "Napoli subito dietro l'Inter: con la Juve di Conte, Allegri vinse 5 scudetti di fila"

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L'analisi dell'ex portiere, oggi opinionista, sulla corsa al titolo di campione d'Italia nel prossimo massimo campionato.

L'ex portiere Luca Marchegiani, intervenuto come di consueto a Sky Sport, ha sottolineato lo strapotere dell'Inter nel massimo campionato italiano. Di seguito le sue dichiarazioni sulla corsa al titolo nella prossima stagione, con una sfida tra nerazzurri e Napoli, ma la Roma subito dietro.

L'intervento di Marchegiani

"Non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter parta ancora davanti a tutte le altre perché ha vinto l'ultimo scudetto e ha la squadra più completa. Altri club stanno cercando di avvicinarsi a Chivu ma spesso l'ultimo passo, quello che serve per colmare il divario, è anche quello più difficile. C'è il Napoli, che mi sembra la squadra più pronta per sfidare i nerazzurri. Allegri è troppo bravo per non sfruttare al massimo quello che gli ha lasciato Conte. E a chi non è convinto, ricordo che Max quando ha ereditato la Juve di Antonio ha vinto cinque scudetti di fila", ha dichiarato Marchegiani, piazzando il Napoli subito dietro alla favorita Inter.

Poi, delle belle parole per la Roma di Gasperini: "Ho una stima infinita di Gasperini, quindi inserisco la Roma tra quelle che stanno cercando di ridurre il gap che la divide dall'inter. Quando si sente amato e sostenuto, il tecnico giallorosso esprime il massimo delle sue potenzialità".