Lukaku sbarca in Turchia: "Come una seconda casa, la metà dei miei amici è turca"

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Romelu Lukaku si presenta da nuovo calciatore del Fenerbahce e parla così del rapporto con la Turchia.

Oggi è il giorno della presentazione di Romelu Lukaku con il Fenerbahce. Questa mattina l'ex attaccante del Napoli ha parlato in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Sukru Saracoglu di Istanbul, in compagnia dei dirigenti Cihan Kamer e Oguz Cetin. Di seguito le dichiarazioni di Lukaku in conferenza stampa:

Sulla scelta del Fenerbahce

"Ho visto una fiducia enorme da parte di tutti. Sono molto felice di essere qui. Essere qui è un orgoglio per me, desideravo essere al Fenerbahce da molto tempo. Da un mese sto aspettando con impazienza. Vivere in questo meraviglioso Paese ed essere al Fenerbahce per me è felicità.

Sulla Turchia

"La Turchia è la mia seconda casa. Dopo i 30 anni, sono venuto in Turchia come mio padre. L'ultimo gol di mio padre è stato contro il Fenerbahce. È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Ho obiettivi molto alti, sono un giocatore molto competitivo. Sono un giocatore che non ama mai perdere. La cosa importante sono gli interessi del Fenerbahce. Non individuali. Né Romelu Lukaku né altri giocatori. La cosa più importante è che il Fenerbahce vinca. Vogliamo vincere tutte le coppe a cui parteciperemo. Vogliamo essere molto competitivi anche in Europa. Presto vorrei parlare con voi anche in turco. La maggior parte dei miei amici stretti e del mio ambiente sono congolesi. Il 50% dei miei amici sono anche turchi. Venire qui era inevitabile".