Chi vince lo Scudetto? Zenga sicuro: "Può perderlo solo l'Inter, Poi c'è il Napoli..."

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L'ex portiere Walter Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito 365Scores, parlando anche degli equilibri del prossimo campionato di Serie A: "È difficile parlarne ora, soprattutto con il mercato aperto. Ma se Roma e Como mantengono il loro livello attuale, Juventus e Milan dovranno disputare una stagione eccezionale per qualificarsi alla Champions League. L'Inter è di gran lunga la più forte e, a mio parere, l'unica squadra che potrebbe perdere il titolo. Il Napoli è ancora una seria candidata, e anche l'Atalanta punta al ritorno in Champions League, ma credo che la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa della stagione".

Cosa ne pensi del trasferimento di grandi nomi che hanno giocato in Serie A, come Salah, Lukaku e Vlahovic, nel campionato turco?

"Lukaku, Vlahovic e Salah, tre campioni che arrivano in Turchia, sono sottovalutati da molti, soprattutto considerando la passione e la potenza economica di alcuni club turchi. Credo che il calcio turco abbia un grande potenziale che forse non tutti apprezzano a sufficienza".