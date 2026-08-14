Napoli da Scudetto? Bruscolotti: "Meglio partire dietro l'Inter, meno pressioni..."

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Manca poco all'inizio della stagione. Il Napoli si avvicina all'esordio sul campo del Genoa e di questo ha parlato l'ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti: "C'è voglia di vedere il Napoli nelle partite che contano, si riparte. Quello che conta è che vediamo un buon lavoro fatto quest'estate, speriamo si possa completare l'organico, rinforzare la squadra. La rosa può sicuramente essere di ottimo livello, la vedo dietro l'Inter e forse stare dietro è anche meglio così il peso è minore ma la lotta magari è aperta.

Napoli-Aris? Bisogna lasciar lavorare Allegri, il gruppo è ottimo, serve solo qualche ritocco e lo spirito giusto. All'inizio ho visto un po' di pregiudizio, il pre-campionato ha già fatto vedere il lavoro che si sta facendo. Rafa Marin? Chi manifesta quella voglia, come ha scritto... è positivo. Badiashile? Il livello al Chelsea è molto alto, c'è comunque esperienza di Premier, a grossi livelli, se arriva questa gente qui c'è affidabilità da questo punto di vista e poi il tecnico è esperto e metterà a loro agio i nuovi arrivi", le parole dell'ex azzurro a Kiss Kiss Napoli.