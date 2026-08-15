Lucca-Napoli, Caiazza: "Quel gesto per zittire le critiche meglio dimenticarlo"

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Salvatore Caiazza si sofferma sul momento di Lorenzo Lucca, autore di un buon pre-campionato, con tre reti all'attivo.

Lorenzo Lucca può ancora conquistarsi la conferma nel Napoli, ma deve cambiare atteggiamento nei confronti delle critiche. È il pensiero espresso da Salvatore Caiazza nel suo editoriale su Il Roma, soffermandosi in particolare sul gesto dell'attaccante dopo uno dei due gol segnati contro l'Aris Salonicco: il dito portato alla bocca per zittire chi lo aveva criticato. "Non è stata la migliore cosa da fare", sottolinea il giornalista.

Lucca-Napoli, Caiazza: "Deve restare calmo e concentrato"

Secondo Caiazza, Lucca deve comprendere le pressioni legate al salto dall'Udinese al Napoli e imparare a gestire meglio le proprie emozioni. Le critiche ricevute dopo i primi mesi difficili e gli errori contro il Celta Vigo non significherebbero avere qualcuno contro. Il centravanti, secondo l'editorialista, ha le qualità per convincere Allegri e diventare protagonista anche in campionato e Champions League. L'eventuale cessione dipenderà esclusivamente dalle valutazioni di Allegri, De Laurentiis e Manna: "Ma per favore quel gesto di zittire meglio dimenticarlo".