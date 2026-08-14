Lucca via? Gautieri: "Per me è da grande club! E' forte, ma è preso di mira..."

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Il Napoli si avvicina a grandi passi verso l'esordio col Genoa mentre si muove finalmente anche il mercato. Ne ha parlato l'ex azzurro, ex compagno di squadra anche di Allegri a Perugia ed allenatore, Carmine Gautieri, a Kiss Kiss Napoli: "Napoli in crescita? Il Napoli ha qualità, lo dissi già quando fu annunciato Allegri, deve solo essere messo in condizione con un sistema di gioco costruito sulle loro caratteristiche e quindi le transizioni poi arrivano. Il Napoli con questa rosa può fare questo gioco e l'ha fatto vedere anche in quest'amichevole.

Esterni offensivi? Con questi giocatori significa che ne hai due titolari e due in panchina che possono spaccare il match quando gli altri calano. Creano superiorità numerica sempre, ma anche i terzini e gli interni creano catene esterne straordinarie. Questo l'abbiamo visto con l'Aris, il Napoli può fare molto bene con questo sistema. 30 gol in meno dell'Inter? Lucca resterà? Non è stato aspettato, è stato preso di mira, non è stato messo in condizione di esprimersi, è andato subito via. Non dimentichiamo cosa ha fatto prima che arrivasse a Napoli, per me è forte, da Napoli, da grande club, ha prospettive. Poi se ad ogni errore viene criticato diventa tutto più difficile".