Gautieri: "Il Napoli è da vertice, Allegri sa gestire il gruppo come pochi”

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Carmine Gautieri promuove il Napoli di Allegri e vede gli azzurri tra i favoriti per lo Scudetto.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto l'ex azzurro Carmine Gautieri, ex compagno di Allegri al Perugia: "Il Napoli ha una rosa importante per un 4-3-3 di livello perchè ci sono giocatori importanti e strutturati dietro, idem sulle fasce, gli interni di centrocampo sono di grandissimo inserimento, gli esterni d’attacco vengono dentro e penso che questa squadra sia completa per fare un grandissimo campionato. Qualcosa va fatto per completarla perchè la stagione è lunga e i sostituti sono importanti. Prima di Allegri, il Napoli ha avuto un grandissimo allenatore. La gestione di Allegri è molto equilibrata, soprattutto nei momenti difficili della stagione. Allegri ha vinto tanto e se vinci tanto vuol dire che hai qualcosa di importante dal punto di vista tecnico e della comunicazione. Ed è uno che riesce a gestire le sconfitte, oltre alle vittorie. Lindstrøm e Lucca sono due giocatori importanti, bocciati troppo presto. Certo, devono lavorare e Allegri lo sta facendo. Anche Spalletti fece un lavoro simile con Osimhen che è migliorato tantissimo. I giocatori si analizzano, il nuovo allenatore li studia per capire dove possono migliorare. Allegri ha uno staff di grande professionalità, i collaboratori lavorano nello specifico e probabilmente ha visto che Lindstrom e Lucca devono lavorare su determinati aspetti. Poi, ogni allenatore ha il proprio modo di lavorare.

Griglia di partenza? Credo che se la giocheranno sempre le stesse. Se la giocheranno Napoli, Roma, Juventus e Inter. Per la rosa che ha il Napoli, può lottare per qualcosa di importante. Poi è chiaro che ci sono Inter, ma anche Milan che avrà voglia di rivalsa e la Roma di Gasperini. Sono sempre quindi le stesse lì davanti, ma il Napoli per la squadra e le caratteristiche che ha può far vedere un gioco diverso. Allegri era un giocatore straordinario, come prendeva palla lui, mi arrivava sempre la palla giusta. Era tecnico ed equilibrato, un allenatore in campo. Mi piacerebbe tornando indietro avere un allenatore come Allegri perchè nei momenti di difficoltà riesce a gestire il singolo giocatore nel modo migliore. Da giocatore ero molto più forte di lui”.