Benitez analizza la finale: "Roja favorita, ma l'Argentina ha garra impareggiabile"

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L'allenatore spagnolo presenta la finale mondiale tra Spagna e Argentina, analizzando punti di forza, protagonisti e possibili chiavi tattiche della sfida.

Rafa Benitez ha analizzato la finalissima tra Spagna e Argentina ai microfoni della Gazzetta dello Sport, mettendo a confronto due squadre molto diverse per caratteristiche ma entrambe capaci di arrivare fino all'ultimo atto del torneo.

Secondo il tecnico spagnolo, la Roja ha costruito il proprio percorso attraverso il controllo del gioco, la qualità nel possesso e una struttura difensiva particolarmente solida. L'Argentina, invece, ha dimostrato di saper colpire nei momenti decisivi, sfruttando il talento dei propri uomini migliori. "La Spagna palleggia in modo delizioso, possiede capacità difensive pazzesche e un Rodri che dà equilibrio e fa esprimere gli altri su livelli elevatissimi. La garra dell'Argentina è impareggiabile: quando sembra sul punto di precipitare, riesce sempre a rialzarsi con un colpo di reni"

"Non è impossibile schierarsi, anche se finora Messi ha dato più di Lamine. Che è arrivato acciaccato ma mi sembra stia crescendo. Per la storia, Leo è nettamente davanti. Ma le storie possono essere riscritte" Tra gli uomini decisivi dell'Albiceleste, Benitez cita anche due protagonisti della semifinale: "| veri Messi facilitano tutto, ma contro l'Inghilterra a risolvere la partita sono stati Enzo Fernandez e Lautaro Martinez"