Rabiot lascia il Milan? Il francese: “Prima le vacanze, poi parlerò con Amorim e Maignan"

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Adrien Rabiot potrebbe lasciare il Milan ed accasarsi in maglia Napoli. A mondiale finito, si godrà la vacanze per poi parlare con Amorim

Dopo la sfida persa 6-4 contro l'Inghilterra il centrocampista del Milan e della Francia, Adrien Rabiot, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco di seguito le sue parole.

Non era facile dopo la semifinale persa, ma la reazione c'è stata. Sensazioni?

"Siamo entrati un po' mosci, ma sai, c'era tanta delusione dopo la semifinale persa contro la Spagna. Molto meglio nel secondo tempo, potevamo anche pareggiarla. Siamo entrati troppo mosci nel primo tempo lasciando l'Inghilterra giocare troppo. L'atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori. Non deve succedere: quando vesti questa maglia devi dare il meglio e si è visto che alcuni non erano dentro al match".

Sei pronto a tornare al Milan dopo le vacanze?

"Prima le vacanze ovviamente, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso con la Spagna, poi sono stati giorni davvero difficili a livello mentale, è stato difficile concentrarsi per giocare questa partita. Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo spero il più tardi possibile".

Riparti dal Milan, comunque?

"Si si ovviamente, poi parleremo con il mister e con Mike (Maignan, n.d.r.), ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente"

Hai già parlato con i tuoi futuri allenatori, Amorim al Milan e Zidane nella Francia?

"No, non ho parlato con nessuno, come dicevo prima, sicuramente ci sentiremo con Amorim. Per Zidane non c'è niente di ufficiale, non lo so se sarà lui il prossimo ct. Se sarei contento di lui? Ovviamente sì, per il resto ho solo voglia di godermi le vacanze"