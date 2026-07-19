Messi o Maradona, Bertoni: "Paragonarli è sbagliato, Diego leader unico"

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Daniel Bertoni spiega perché Messi e Maradona non sono paragonabili e ricorda la leadership di Diego.

Daniel Bertoni, ex calciatore argentino del Napoli, ha risposto al paragone Messi-Maradona alla Gazzetta dello Sport : “Paragomare Messi a Maradona penso sia un errore. Messi è un fenomeno, ma sono giocatori molto diversi. Leo adesso è più leggero, ci ha condotto fino alla finale e può portarci alla seconda vittoria di fila. In Qatar si è tolto un peso. Non è Diego, anche come carattere non vedo nessun punto in comune, ma credo sia bello così. Restano due campioni senza tempo, che rappresentano il calcio per generazioni intere.

Maradona aveva un telecomando al posto del sinistro. E poi era un leader. Si sarebbe buttato nel fuoco per il gruppo, sia a Napoli che in nazionale. L’ho aiutato ad ambientarsi in Italia e anche con la mia famiglia si è comportato da dieci”.