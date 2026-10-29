Del Genio: “Bene davanti, in parte in non possesso. Hojlund tra i migliori, quante fesserie…”

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Monza sul canale di Napolità: "Grande gol di Hojlund, terzo gol ma ha fatto molto di più del suo magro bottino. Ha grandi qualità, non mi sono lasciato condizionare dalle partite senza gol, c’era chi diceva non è da Napoli, non è un grande attaccante: fesserie. Non solo è da Napoli ma è anche tra i migliori del campionato. L’anno scorso ne ha fatti 16 complessivi in una squadra che pure l’anno scorso non segnava così tanto.

Ora abbiamo alzato la media e nelle ultime 3 tanti gol. Buona parte dei problemi sono risolto nella manovra, si è migliorata la fase offensiva, eravamo molto critici in non possesso e devo dire in parte migliorata ma pure il gol preso è con Politano basso, con generosità va a chiudere ma non è fatto per fare quello e io li preferisco Di Lorenzo che esce sul cross. Io gli toglierei questi compiti a Politano. La fase difensiva è stata comunque fatta meglio, si sono subite occasioni più per errori che per atteggiamento ma si sono tutti riscattati”.