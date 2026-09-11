Del Genio: "Circola una voce sugli infortuni legata al gioco, io non posso confermarlo"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per commentare il gioco del Napoli: "L'idea di andare subito a verticalizzare e cambiare gioco a volte ci penalizza per la precisione per la frenesia mentre c'erano presupposti per un passaggio in più. Ma il calcio si vede in vari modi. I risultati però dicono che con l'Arsenal appena prendevamo palla l'idea era di far finire la nostra azione offensiva in 3-4 secondi con folate offensive ma poi così perdi in precisione se corri tanto. La potenza deve esserci ma senza controllo non serve a nulla.

Poi sta circolando una preoccupazione tra i tifosi: stanno dicendo che questo calcio di improvvise folate predispone e mette a rischio più i giocatori. Io non so se sia vero, non posso confermarlo, ma almeno è un argomento su cui poter dibattere. Alisson ha fatto scatti da 50 metri e magari arrivava annebbiato in area. Di sicuro non si fanno mai male i giocatori dell'Arsenal che palleggiano in quel modo...".